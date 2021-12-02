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Jaunpur News: बलिया में रेस्टोरेंट में वेल्डिंग करते समय करंट की चपेट में आया युवक, मौत

Mon, 05 Oct 2026 12:12 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:12 AM IST
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A young man died after being electrocuted while welding at a restaurant in Ballia.
हलधरपुर थाना क्षेत्र के धर्मागतपुर गांव निवासी अभिषेक यादव उर्फ विक्की (25) की बलिया जिले के कटियारी बाजार में रविवार की दोपहर करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। मौत की सूचना मिलने पर उनके घर कोहराम मच गया। रेस्टोरेंट मालिक की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बलिया जिला अस्पताल भेजवा दिया। पिता रामनाथ यादव ने बताया कि अभिषेक यादव उर्फ विक्की वेल्डिंग काम करते थे। वह रविवार को रसड़ा थाना क्षेत्र के कटियारी स्थित एक रेस्टोरेंट के बेसमेंट में वेल्डिंग कर रहे थे। इसी दौरान करंट लगने से उनकी मौत हो गई। रेस्टोरेंट संचालक ने घटना की जानकारी फोन करके परिजनों को दी। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। इसी बीच पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई और शव को जिला अस्पताल भेज दिया।अभिषेक दो भाइयों में छोटे थे। बड़ा भाई बृजेश यादव उर्फ सिपाही गांव का चौकीदार है, जबकि पिता रामनाथ यादव सफाईकर्मी हैं। अभिषेक की शादी दो साल पहले हुई थी। उनका पांच महीने बेटा सुशांत है।
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