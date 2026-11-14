सत्ता का संग्राम: बदलापुर विधानसभा में कितना हुआ बदलाव, किसान-व्यापारी और युवाओं ने क्या कहा; देखें रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव से पहले अमर उजाला की टीम 'सत्ता का संग्राम' अभियान के तहत जमीनी हकीकत को समझने अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रही है। क्षेत्र के अलग-अलग इलाकों में लोग सरकार की सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि के मुद्दों पर खुलकर बोले। जौनपुर जिले की बदलापुर विधानसभा में भी अमर उजाला की टीम ने जनता से बात की।

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अमर उजाला की टीम 'सत्ता के संग्राम' के तहत उत्तर प्रदेश की बदलापुर विधानसभा सीट पर पहुंची। टीम ने यहां के युवा, व्यापारी, किसान और महिलाओं सहित विभिन्न वर्गों के लोगों से बात की। इसका उद्देश्य पिछले 10 साल में हुए विकास और स्थानीय मुद्दों को समझना था। किसानों ने बताया कि फसलें अब बेहतर हो रही हैं और बीज तथा कृषि यंत्र आसानी से उपलब्ध हैं। शिव पूजन मिश्रा ने सड़कों पर गंदगी में कमी और सुलभ शौचालयों की उपलब्धता को सराहा। उन्होंने कहा कि जिनके पास पहले छप्पर नहीं थे, उन्हें अब पक्के आवास मिले हैं। स्थानीय विधायक रमेश मिश्रा के काम की भी प्रशंसा की गई। मोहम्मद जमील ने कहा कि लक्ष्मी शंकर यादव के बाद रमेश मिश्रा ने क्षेत्र में सर्वाधिक विकास किया है। उन्होंने सड़क, नाली, सर्च लाइट, रोड हाईवे पर ब्रेकर और पुल जैसे बुनियादी कार्य कराए हैं। हालांकि, बिजली की उपलब्धता को लेकर किसानों को अभी भी कुछ समस्या है। सूबेदार चौहान ने बताया कि क्षेत्र में लगभग 80-85 फीसदी विकास हुआ है। किसानों को खेती के लिए ट्यूबवेल और सबमर्सिबल मुफ्त दिए जा रहे हैं। बिजली आपूर्ति में भी बड़ा सुधार हुआ है, जो पहले 6-7 घंटे मिलती थी, अब 14-20 घंटे तक दी जा रही है। सूबेदार चौहान के अनुसार, किसान सम्मान निधि जैसी सरकारी सहायता 100 फीसदी किसानों तक पहुंच रही है। इससे किसानों के जीवन स्तर में काफी बदलाव आया है।अमर उजाला की टीम 'सत्ता के संग्राम' के तहत बदलापुर विधानसभा सीट पर पहुंची। टीम ने यहां के व्यापारियों और आम लोगों से बातचीत की। इसका उद्देश्य क्षेत्र में हुए विकास और स्थानीय मुद्दों को समझना था। व्यापारी रामकृष्ण सिंह ने बताया कि बाजार से बाजार की सड़कें चौड़ी की गई हैं। लोगों के आवागमन के लिए सड़क चौड़ीकरण और पुल-पुलिया का निर्माण हुआ है। उन्होंने कानून व्यवस्था को पूर्ववर्ती सरकार से बेहतर बताया, जिससे व्यापारियों को कोई डर नहीं है। आजाद मिश्रा ने बदलापुर विधानसभा में छोटी से बड़ी 19 पुल, फायर स्टेशन, रेल फ्लाईओवर और आईटीआई बनने की जानकारी दी। उन्होंने बलुआ गांव और गजनपुर में दो-दो पीपा पुल बनने का भी जिक्र किया। बाबू प्रताप सिंह ने बताया कि पानी, बिजली और सड़क के सभी काम हुए हैं। विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने क्षेत्र में लाइटें लगवाई हैं, जिससे रात में भी रोशनी रहती है। दीपक हलवाई ने कहा कि धीरदास पुल से प्रयागराज सड़क चौड़ी हुई है। उन्होंने फायर ब्रिगेड स्टेशन और रोडवेज बनने का भी उल्लेख किया। बिजली-पानी की स्थिति अब 'चकाचक' है, जबकि पहले बहुत दुर्दशा थी।अमर उजाला की टीम 'सत्ता के संग्राम' के तहत बदलापुर विधानसभा सीट पर पहुंची। स्थानीय निवासियों ने क्षेत्र में हुए ऐतिहासिक विकास पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने केंद्र, राज्य और स्थानीय विधायक रमेश मिश्रा के कार्यों की सराहना की। अखिलेश कुमार दुबे जैसे किसानों ने बताया कि सड़कें बेहतर हुई हैं और लाइटें लग गई हैं। उन्हें हर चार महीने में 2000 रुपये किसान सम्मान निधि मिलती है। खाद, बीज और पानी की उपलब्धता से बोआई में मदद मिल रही है। रुद्र कुमार पाठक ने भी क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास की बात कही। उन्होंने सड़क, कानून व्यवस्था और अन्य सरकारी व्यवस्थाओं को ठीक बताया। निवासियों ने कहा कि पूरे जनपद में बदलापुर का विकास एक मिसाल है। डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने दावा किया कि पूरे उत्तर प्रदेश में बदलापुर विधानसभा जैसा काम कहीं नहीं हुआ है। विधायक रमेश मिश्रा ने पिछले दो कार्यकाल में 10 से अधिक बड़े पुल बनाए हैं। इनमें सिरकेना का पुल भी शामिल है, जिससे 15-20 किलोमीटर की यात्रा 1-1.5 किलोमीटर रह गई है। क्षेत्र में बस स्टेशन, आईटीआई और फायर स्टेशन भी स्थापित हुए हैं। रेलवे लाइन पर ओवरब्रिज का निर्माण जारी है। बदलापुर में इंटरलॉकिंग सड़कें बनी हैं, जिससे शहर का स्वरूप बदल गया है। स्थानीय लोगों ने कानून व्यवस्था में सुधार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा योगदान बताया।'सत्ता के संग्राम' के तहत उत्तर प्रदेश की बदलापुर विधानसभा सीट पर पहुंची। टीम ने यहां के किसानों, युवाओं और अन्य निवासियों से बातचीत की। इसका उद्देश्य क्षेत्र में हुए विकास और स्थानीय मुद्दों को समझना था। श्रवण कुमार शुक्ला जैसे किसानों ने बताया कि पिछले 10 साल में बहुत बेहतरीन काम हुआ है। आरसीसी चौराहे बने हैं और गड्ढे खत्म हो गए हैं। किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है और सब्सिडी पर करण वंदना बीज 1060 रुपये में उपलब्ध है, जबकि बाजार में यह 1600 रुपये का है। आवास, शौचालय और राशन जैसी योजनाएं आम आदमी तक पहुंच रही हैं। डीएपी की सहज उपलब्धता और ओवररेटिंग ही किसानों की मुख्य समस्या है। मंडियों में गेहूं का रेट 26 रुपये प्रति किलो है और भुगतान समय पर मिल रहा है। स्थानीय विधायक रमेश मिश्रा ने राजकीय आईटीआई, फायर ब्रिगेड और रोडवेज जैसे बड़े काम किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुशासन और गुंडागर्दी खत्म करने की नीति की सराहना की गई। अरविंद शर्मा ने रोडवेज बस अड्डा, आईटीआई कॉलेज और फायर स्टेशन की स्थापना को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि पहले गड्ढों वाली सड़कें अब डामर वाली अच्छी सड़कों में बदल गई हैं। अरुण कुमार निगम जैसे युवाओं ने बिजली, सड़क, पानी और नाली जैसी व्यवस्थाओं में सुधार देखा। उन्होंने युवा उद्यमी योजना और पुलिस भर्ती में मिले अवसरों का भी जिक्र किया। एक 26 वर्षीय युवा ने कहा कि उसने बदलापुर में इतना विकास पहले कभी नहीं देखा।अमर उजाला की टीम 'सत्ता के संग्राम' के तहत जौनपुर जिले की बदलापुर विधानसभा सीट पर पहुंची। टीम ने यहां के विभिन्न वर्गों, खासकर महिलाओं और युवाओं से बातचीत की। इसका उद्देश्य क्षेत्र में हुए विकास और स्थानीय मुद्दों को समझना था। स्थानीय विधायक रमेश मिश्रा के काम की लोगों ने सराहना की। पूजा जायसवाल ने शिक्षा और स्वच्छता के क्षेत्र में काफी विकास बताया। उन्होंने कहा कि बिजली की व्यवस्था भी अच्छी हुई है। आकांक्षा दुबे ने बुनियादी ढांचे और सड़कों में सुधार का उल्लेख किया। कनेक्टिविटी पहले से बेहतर हुई है। अर्पिता रावत ने बताया कि पहले लाइट्स की समस्या थी, अब लगभग हर चीज की सुविधा है। महिलाओं ने सुरक्षा में बहुत सुधार महसूस किया। पूजा जायसवाल ने कहा कि लड़कियां अब बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं। पहले कुछ साल पहले डर का माहौल था, जिससे बच्चियां दिक्कतें झेलती थीं। आकांक्षा दुबे ने बताया कि पहले बच्चे डर के कारण स्कूल नहीं आ पाते थे। अब लड़कियां बेधड़क कहीं भी आ-जा रही हैं। अभिभावक भी उन्हें अनुमति दे रहे हैं। ज्योति चौहान ने कहा कि अब लड़कियां कहीं भी जा सकती हैं, पहले आने-जाने में बहुत डर रहता था। युवाओं ने सरकार के अच्छे कामों और सही निर्णयों की सराहना की। ज्योति चौहान ने बताया कि उज्जवला योजना और राशन जैसी सरकारी योजनाएं गरीब परिवारों तक काफी हद तक मदद पहुंचा रही हैं।