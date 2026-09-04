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Jaunpur News: जंघई पहुंचे एनएचएआई के चेयरमैन, मछलीशहर-भदोही फोरलेन की परखी गुणवत्ता

Fri, 04 Sep 2026 12:59 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:59 AM IST
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NHAI chairman reached Janghai, checked the quality of Machhlishahr-Bhadohi four-lane road
मछलीशहर-वाराणसी हाइवे के निरीक्षण के दौरान अ​धिकारियों से जानकारी लेते एनएचएआइ चेयरमैन। संवाद
मीरगंज। मछलीशहर से वाराणसी तक बन रहे राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रथम चरण का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद बृहस्पतिवार को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के चेयरमैन संतोष यादव ने स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने हाईवे की गुणवत्ता, फिनिशिंग और सुरक्षा मानकों को परखा। कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्देश दिए। चेयरमैन भदोही से होते हुए मोढ़, सुरियावां और दुर्गागंज के रास्ते जंघई पहुंचे। यहां से उन्होंने गोधना और बंधवा बाजार तक सड़क निर्माण का निरीक्षण किया। इस दौरान तकनीकी अधिकारियों से निर्माण की गुणवत्ता और अन्य तकनीकी पहलुओं की जानकारी ली। मछलीशहर से वाराणसी तक फोरलेन हाईवे का निर्माण दो चरणों में किया जा रहा है। प्रथम चरण में मछलीशहर से भदोही तक सड़क निर्माण के लिए 640 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत है। नवंबर 2023 में शुरू हुआ निर्माण कार्य स्वास्तिक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया है।
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जंघई में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का काम रेलवे की औपचारिक अनुमतियों के कारण कुछ प्रभावित हुआ था। हालांकि, अब इसका ढांचागत कार्य भी अंतिम चरण में है। एनएचएआई के जेई ओपी प्रसाद ने बताया कि चेयरमैन ने सड़क और सुरक्षा मानकों का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने बचे हुए छोटे-मोटे कार्यों को जल्द पूरा करने और गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। इस दौरान स्वास्तिक कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर आदित्य, कृष्ण मूर्ति सहित एनएचएआई और कार्यदायी संस्था के तकनीकी अधिकारी मौजूद रहे।
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