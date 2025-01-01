Jaunpur News: रुपये दोगुना करने का झांसा देने वाले गिरोह का सरगना हुआ गिरफ्तार, तीन आरोपी भागे

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बरसठी। रुपये दोगुना करने का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के सरगना भदोही जिले के सुरियावां थाना क्षेत्र के अबरना गांव निवासी सचिन उपाध्याय को पुलिस ने शनिवार की रात में गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से नोट के आकार के 22 कागज, उन पर लगा विस्फोटक पदार्थ, आरबीआई के लोगो और 500 रुपये के नोट से मिलते-जुलते रंग का कटिंग कागज, कार, मोबाइल और 2230 रुपये बरामद हुए। पुलिस के अनुसार आरोपी इन कागजों को दिखाकर लोगों को रुपये दोगुना करने का भरोसा दिलाता था। सीओ मड़ियाहूं विजय चौधरी ने बताया कि थानाध्यक्ष बरसठी जय प्रकाश यादव मियांचक तिराहे पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान आ रही कार को रोककर चालक ने तलाशी ली। पुलिस ने बताया कि आरोपी गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर लोगों का विश्वास हासिल करने के लिए आरबीआई का लोगो और नोट जैसे दिखने वाले कागजों का इस्तेमाल करता था। बरामद विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल अपराध के साक्ष्यों को नष्ट करने में करता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बरसठी थाने में प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपी के खिलाफ भदोही और सुरियावां थानों में चोरी, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और गिरोहबंद अधिनियम सहित पांच मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया। आरोपी ने पूछताछ में गिरोह के तीन सदस्यों के नाम बताए हैं। पुलिस उनकी तलाश पुलिस कर रही है।