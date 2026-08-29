फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   It took 5 years to repair the district hospital's lift that broke down in 2021

Jaunpur News: साल 2021 में खराब हुई जिला अस्पताल की लिफ्ट की मरम्मत में लग गए 5 साल

Sat, 29 Aug 2026 12:29 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:29 AM IST
विज्ञापन
It took 5 years to repair the district hospital's lift that broke down in 2021
पांच साल बाद चालू हुई जिला अस्पताल में लगी लिफ्ट। संवाद
जौनपुर। जिला अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए लगी लिफ्ट पांच साल बाद मरम्मत के बाद फिर से चलने लगी है। अब तीमारदारों और मरीजों को सीढ़ी के सहारे पहले और दूसरे तल तक नहीं जाना पड़ेगा। उमानाथ सिंह जिला अस्पताल व जिला महिला अस्पताल का भवन साल 1998 में बनकर तैयार हुआ। मरीजों की सुविधा के लिए साल 2017 में जिला अस्पताल में लिफ्ट लगाई गई थी। कुछ दिन चलने के बाद लिफ्ट खराब हो गई। इसके बाद मरीजों को प्रथम और दूसरे तल पर जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद सीएमएस डॉ. संजय कनौजिया ने इसे गंभीरता से लिया। जिला प्रशासन के साथ शासन को भी पत्र लिखकर लिफ्ट की मरम्मत कराने की मांग की। जुलाई में अस्पताल के निरीक्षण के दौरान डीएम ने भी लिफ्ट की मरम्मत कराने का निर्देश दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed