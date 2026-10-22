Jaunpur News: यूपी बोर्ड की परीक्षा में एक साल में कम हो गए 11 हजार परीक्षार्थी

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इन केंद्रों पर कुल 154122 छात्र शामिल हुए थे। हाईस्कूल में कुल 77042 और इंटरमीडिएट में 77080 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। संवाद

जौनपुर। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की ओर आयोजित होने वाली हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट चालू सत्र की बोर्ड परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या फिर 11 हजार कम हो गई। वर्ष 2026 की परीक्षा में 154122 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। जबकि सत्र 2027 में यह संख्या घटकर 142334 पहुंच गई। बोर्ड परीक्षा में छात्रों की संख्या घटने के बाद परीक्षा केंद्रों की संख्या भी घटने की संभावना जताई जा रही है। वर्ष 2026 में परीक्षा के लिए कुल 206 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। जब छात्रों की संख्या 1.54 लाख थी। जबकि चालू सत्र में छात्रों की संख्या घटकर 1.42 लाख पहुंच गई है। वर्ष 2027 के लिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। परीक्षा में कुल 142334 परीक्षार्थी शामिल होंगे। डीआईओएस कार्यालय की ओर से बताया कि बोर्ड के पोर्टल पर छात्रों की संख्या 142334 दिखाया जा रहा है। इसमें हाईस्कूल के कुल 73916 संस्थागत और 128 व्यक्तिगत छात्र पंजीकृत हैं। इसी प्रकार इंटर में कुल 66729 संस्थागत और 1561 व्यक्तिगत समेत कुल 68290 छात्र पंजीकृत दिखाया जा रहा है। इस प्रकार कुल 11788 परीक्षार्थी कम हो गए हैं। डीआईओएस देवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि परीक्षा केंद्रों की सूची अभी नहीं मिली है। छात्रों की संख्या में कुछ संशोधन हो सकता है। छात्रों की संख्या का विवरण बोर्ड के पास पहले से ही है। उसी आधार केंद्रों की संख्या भी तय की जाएगी। जिले में वर्ष 2025 में बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 218 केंद्र बनाए गए थे। सत्र 2026 में 206 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी।