Jaunpur News: 40 जगहों पर बांस की फट्टियों के सहारे हाईटेंशन तार

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जौनपुर कोतवाली के खासनपुर गांव निवासी विपुल यादव (24) 29 जून 2020 की शाम बाइक से बदलापुर से खुटहन आ रहे थे। दौलतपुर गांव के करमबीर बाबा मंदिर के पास अचानक हाईटेंशन तार बाइक सवार के ऊपर गिर गया। इसकी चपेट में आने से उनकी मौत हो गई थी।कलीचाबाद में बीते साल अगस्त में बिजली का तार टूटकर सड़क पर गिरने से वहां खड़ी एक बाइक जल गई थी। करंट की चपेट में आने से एक भैंस की मौत हो गई थी। हालांकि रात का समय होने से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई थी।शहर के भीड़भाड़ वाले स्थानों पर बिजली के तारों के बीच सेफ्टी गार्ड से सुरक्षित नहीं किया गया है। तारों के बीच बांस की फट्टी का सहारा दिया गया है। इससे हादसे हो सकते हैं।चाहरसू तक बिजली के तार कई जगह सड़क को क्रॉस कर रहे हैं। इन जगहों पर सेफ्टी गार्ड होना जरूरी है। विभाग की यह लापरवाही कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है।- कामिल, कोतवालीशहर में 1.45 किमी हाईटेंशन तारों के बीच 32 स्थान सेफ्टी गार्ड लगाने के लिए चिह्नित किए गए हैं। 15 सितंबर से अनुरक्षण अभियान शुरू होगा। इस दौरान सभी जगहों पर तारों को सेफ्टी गार्ड से सुरक्षित कर दिया जाएगा।