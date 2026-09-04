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Jaunpur News: 40 जगहों पर बांस की फट्टियों के सहारे हाईटेंशन तार

Fri, 04 Sep 2026 01:09 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:09 AM IST
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High-tension wires supported by bamboo sticks at 40 places
शहर के कोतवाली चौराहा  पर बिना सेफ्टी गाार्ड के झूलते बिजली के तार
जौनपुर। भीड़भाड़ वाली आबादी के बीच में सड़क पार कर रहे बिजली के हाईटेंशन तार बांस की फट्टियों के सहारे हैं। 40 से ज्यादा जगहों पर तारों के बीच में गार्डिंग के लिए जाली नहीं लगाई गई है। तार आपस में न टकराएं, इसके लिए बांस की फट्टी लगा दी गई है। बारिश के मौसम में इससे कभी भी बड़े हादसे हो सकते हैं। बिजली निगम ने 32 स्थानों को हाईटेंशन तारों के बीच गार्डिंग लगाने के लिए चिह्नित किया है। शहर के ओलंदगंज पुलिस चौकी के पास, शाही पुल, चहारसू चौराहा, कोतवाली चौराहा, रुहट्टा, नईगंज तिराहा, गांधी तिराहा सहित अन्य प्रमुख मार्गों पर बिजली के तार बिना जाली के लटक रहे हैं।
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केस : 1
जौनपुर कोतवाली के खासनपुर गांव निवासी विपुल यादव (24) 29 जून 2020 की शाम बाइक से बदलापुर से खुटहन आ रहे थे। दौलतपुर गांव के करमबीर बाबा मंदिर के पास अचानक हाईटेंशन तार बाइक सवार के ऊपर गिर गया। इसकी चपेट में आने से उनकी मौत हो गई थी।
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केस : 2
कलीचाबाद में बीते साल अगस्त में बिजली का तार टूटकर सड़क पर गिरने से वहां खड़ी एक बाइक जल गई थी। करंट की चपेट में आने से एक भैंस की मौत हो गई थी। हालांकि रात का समय होने से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई थी।
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शहर के भीड़भाड़ वाले स्थानों पर बिजली के तारों के बीच सेफ्टी गार्ड से सुरक्षित नहीं किया गया है। तारों के बीच बांस की फट्टी का सहारा दिया गया है। इससे हादसे हो सकते हैं। - कमलेश यादव, नईगंज
चाहरसू तक बिजली के तार कई जगह सड़क को क्रॉस कर रहे हैं। इन जगहों पर सेफ्टी गार्ड होना जरूरी है। विभाग की यह लापरवाही कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है।

- कामिल, कोतवाली

इसे भी जानें

शहर में कुल उपभोक्ता : 53,700
सेफ्टी गार्ड के लिए चिह्नित स्थान : 32
सेफ्टी गार्ड के लिए चिह्नित तार : 1.45 किमी
खर्च : 3.45 लाख रुपये

शहर में 1.45 किमी हाईटेंशन तारों के बीच 32 स्थान सेफ्टी गार्ड लगाने के लिए चिह्नित किए गए हैं। 15 सितंबर से अनुरक्षण अभियान शुरू होगा। इस दौरान सभी जगहों पर तारों को सेफ्टी गार्ड से सुरक्षित कर दिया जाएगा। - एसके सिन्हा, अधिशासी अभियंता, विद्युत तृतीय।
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