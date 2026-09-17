Jaunpur News: भर्ती कैलेंडर जारी करने सहित 10 मांगों के लिए शुरू हुई जेन जी कनेक्ट यात्रा

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यात्रा 20 अगस्त को चौरी चौरा से शुरू हुई है, दो अक्तूबर को लखनऊ में समाप्त होगी। यात्रा में शामिल युवाओं ने मांग की कि हर साल भर्ती कैलेंडर जारी कर परीक्षाएं तय समय पर कराई जाएं। सभी रिक्त सरकारी पदों को तत्काल भरा जाए और लंबित भर्तियों व नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू की जाए। परीक्षाओं में पारदर्शिता के साथ वेटिंग लिस्ट और स्कोरकार्ड जारी करने की मांग भी की गई। युवाओं ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग करने तथा नई शिक्षा नीति-2020 वापस लेने की मांग रखी।पेपर लीक व भर्ती प्रक्रिया में धांधली के खिलाफ आंदोलन करने वाले छात्रों और शिक्षकों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की भी मांग उठाई गई। इस दौरान हिमांशु तिवारी, विवेक मिश्रा, विवेक गौड़, अवनीश चौरसिया, दिवाकर सिंह, राजू कुमार, शैलेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। संवाद