Jaunpur News: दो घंटे तक हुई बारिश, बिजली गिरने से युवती की मौत, महिला झुलसी

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वहीं, उसके साथ मौजूद शुभवंती देवी (32) झुलस गईं। जिले में मौसम का मिजाज हर दिन बदल रहा है। बुधवार की सुबह मौसम साफ था। सुबह 10 बजे अचानक आसमान में बादलों ने डेरा डाला। इसके बाद सुबह 11 बजे से बारिश होने लगी। दोपहर 12:35 बजे बारिश बंद हुई। इसके बाद दोपहर दो बजे फिर से बारिश शुरू हुई जो 2:25 बजे बंद हुई।इसके बाद आसमान साफ हो गया। जिला प्रशासन की ओर से जारी आंकड़े के अनुसार इस साल अप्रैल से अब तक बिजली गिरने से की घटनाओं में छह लोगों की जान जा चुकी है।ये सभी बारिश के दौरान खेतों में काम कर रहे थे। दैवी आपदा में मरने वालों को शासन से आर्थिक मदद भी मिलती है।तीन बहनों में सबसे छोटी थी श्रद्धाश्रद्धा की मौत से परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। दूसरी बहन के शादी की बातचीत चल रही है। श्रद्धा तीन बहनों में सबसे छोटी थी।श्रद्धा के पिता पहले खेती करके परिवार का भरण-पोषण करते थे। परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए वह अब मुंबई में मजदूरी करते हैं। बेटी की मौत की खबर से वे सदमे में हैं।