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Jaunpur News: 200 से 600 रुपये तक बिक रहे झालर

Fri, 06 Nov 2026 01:50 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 01:50 AM IST
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Garlands being sold for 200 to 600 rupees
धनतेरस की पूर्व संध्या पर मिट्टी का दीया खरीदते श्रद्धालु। संवाद
जौनपुर। धनतेरस से पहले बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ने लगी है। पूजन सामग्री, मिट्टी के दीये, सजावटी सामान, झालर, बर्तन, कपड़े और आभूषण की दुकानों पर रौनक बढ़ गई है। सुबह से शुरू हुई खरीदारी का सिलसिला शाम होते-होते तेज हो गया। प्रमुख बाजारों में ग्राहकों की भीड़ के कारण चहल-पहल बढ़ गई। ग्राहकों के पहुंचने से दुकानदारों के चेहरे भी खिल उठे हैं। नईगंज में मिट्टी के दीये की दुकान लगाने वाले केदारनाथ ने बताया कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार दीयों की बिक्री अधिक है। झालर विक्रेता संतोष कुमार के अनुसार, इस बार देसी झालरों की मांग ज्यादा है। रंग-बिरंगी लाइट वाली झालर लोग पसंद कर रहे हैं। इनकी कीमत लंबाई के हिसाब से 200 से 600 रुपये तक है। धनतेरस पर बिक्री और बढ़ने की उम्मीद है।
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