फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Find a solution so that there is no waterlogging in urban areas under any circumstances: AK Sharma

शहरी क्षेत्रों में किसी भी हाल में जलभराव न हो, इसका समाधान खोजें : एके शर्मा

Fri, 28 Aug 2026 12:01 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:01 AM IST
विज्ञापन
Find a solution so that there is no waterlogging in urban areas under any circumstances: AK Sharma
पुलिस लाइन सभागार में समीक्षा करते जिले के प्रभारी मंत्री एके शर्मा। सूचना विभाग
जौनपुर। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बृहस्पतिवार को पुलिस लाइन सभागार में जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और जनसुविधाओं की समीक्षा किए। उन्होंने कहा कि नगर क्षेत्र में जलभराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। जहां जलभराव की समस्या है, वहां तत्काल जल निकासी की व्यवस्था कराते हुए स्थायी समाधान खोजें। बरसात के दौरान जलभराव से मच्छरजनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। संवेदनशील स्थानों को चिह्नित कर एंटी लार्वा का छिड़काव और फॉगिंग कराई जाए। नियमित कूड़ा उठान एवं निस्तारण के साथ सार्वजनिक स्थलों, बाजारों, प्रमुख मार्गों और आबादी वाले क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाए। अधिकारियों से सफाई व्यवस्था की निगरानी करने को कहा। बैठक में विधायक बदलापुर रमेश सिंह, एमएलसी बृजेश सिंह प्रिंशु, भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत प्रजापति, डॉ. अजय सिंह, पुष्पराज सिंह समेत अन्य जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन


बिजली व्यवस्था सुधारने के दिए निर्देश
बिजली निगम की समीक्षा के दौरान ट्रांसफॉर्मर की क्षमता वृद्धि, बिजली आपूर्ति और समय से खराब ट्रांसफॉर्मर को बदलने पर चर्चा हुई। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित करके सक्रियता से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक दवाओं के साथ अतिरिक्त बेड, पर्याप्त ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित रखने के निर्देश दिए, ताकि आकस्मिक स्थिति में मरीजों को तत्काल उपचार मिल सके।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed