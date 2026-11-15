Jaunpur News: दो दिन तक चार पहिया और तीन पहिया वाहनों के प्रवेश पर रहेगी रोक

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यातायात निरीक्षक मनोज कुमार पांडेय ने श्रद्धालुओं और वाहन चालकों से निर्धारित डायवर्जन और पार्किंग व्यवस्था का पालन करने की अपील की है। प्रतिबंधित मार्गों पर वाहन ले जाने और सड़क किनारे अनधिकृत पार्किंग से बचने को कहा गया है। साथ ही यातायात पुलिस और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों का सहयोग करने की अपील की गई है, ताकि छठ पूजा के दौरान आवागमन सुचारु बना रहे।चार पहिया और तीन पहिया वाहनों को शाहगंज पड़ाव तक ही आने दिया जाएगा। सद्भावना पुल और शाही पुल पर पूजा के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को चहारसू चौराहा और अशोक टॉकीज तिराहे पर उतारा जाएगा। इसके बाद वाहन किले के पास, राज कॉलेज और अटाला मस्जिद के सामने खाली मैदान में पार्क होंगे। चाहरसू और अशोक टॉकीज से शाही पुल व सद्भावना पुल की तरफ वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।चार पहिया और तीन पहिया वाहनों को पॉलिटेक्निक चौराहे से शहर के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। पूजा के लिए श्रद्धालुओं को लेकर आने वाले वाहनों को ओलंदगंज चौराहे से सद्भावना तिराहे की तरफ भेजा जाएगा। श्रद्धालुओं को उतारने के बाद वाहन बीआरपी इंटर कॉलेज के मैदान में पार्क होंगे।ओलंदगंज चौराहे से शाही पुल और सद्भावना तिराहे से सद्भावना पुल की तरफ कोई भी तीन पहिया या चार पहिया वाहन नहीं जाएगा। शहर के अंदर केवल श्रद्धालुओं को लेकर घाट की तरफ जाने वाले ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा को प्रवेश दिया जाएगा।इन दोनों तरफ से आने वाले चार पहिया और तीन पहिया वाहनों को शहर में प्रवेश नहीं मिलेगा। मल्हनी की तरफ से आने वाले वाहन बड़ी मस्जिद होते हुए शाहगंज पड़ाव से कुत्तूपुर की तरफ जाएंगे। जेसीज चौराहे से पूजा के लिए श्रद्धालुओं को लेकर आने वाले वाहनों को प्रवेश दिया जाएगा।