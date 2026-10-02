Jaunpur News: सड़क किनारे टूटकर गिरे तार में उतर रहा था करंट, बुजुर्ग की मौत
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:27 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:27 AM IST
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शाहगंज। अर्गूपुर कला के दनापुर गांव में बृहस्पतिवार की दोपहर में सड़क के किनारे टूटकर गिरे तार में करंट उतर रहा था। चपेट में आने से दनापुर गांव के हरिराम देव (67) की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजन उनको राजकीय अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हरिराम देव दोपहर में घर के पास स्थित खेत में जा रहे थे। सड़क के किनारे टूटकर गिरे बिजली के तार में उतर रहे करंट की चपेट में आने से वे झुलस गए। प्रभारी निरीक्षक दिनेश सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
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