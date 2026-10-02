Jaunpur News: 1.50 करोड़ रुपये के फर्जी ऋण वितरण का मुख्य आरोपी गिरफ्तार
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:49 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:49 AM IST
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जौनपुर। शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत साल 2012-13 में आवंटित करीब 1.50 करोड़ रुपये का ऋण फर्जी तरीके से वितरण दर्शाकर गबन करने के मामले में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन ने मुख्य आरोपी जोगेंद्र प्रसाद उर्फ योगेंद्र प्रसाद निवासी प्रेमापुर गौराबादशाहपुर को बृहस्पतिवार की सुबह जेसीज चौराहे से गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ लाइन बाजार थाने में साल 2015 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। ईओडब्ल्यू की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार आरोपी ने तत्कालीन शाखा प्रबंधक, तत्कालीन कैशियर के साथ मिलकर षड्यंत्र करके बैंक नियमों के खिलाफ जाकर ऋण स्वीकृत कराया। कूटरचित दस्तावेज, धन निकासी फॉर्म तथा लूज चेक पर हस्ताक्षर अथवा अंगूठे के निशान के आधार पर ऋण की राशि निकाल ली गई। विवेचना के दौरान तीन आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य पाए गए। संवाद
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