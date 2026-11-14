रंग से भ्रम : सरकारी बस समझकर बैठ रहे यात्री, स्टैंड से तीन किमी पहले उतरने पर होता है ठगी का अहसास

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नियमानुसार रोडवेज डिपो से करीब दो किलोमीटर के दायरे में निजी वाहनों का स्टैंड नहीं होना चाहिए। नियमों का पालन नहीं होने से जेसीज चौराहे पर रोडवेज बसों के इंतजार में खड़े यात्रियों के सामने असमंजस की स्थिति बनी रहती है।निजी बस संचालक अपने बसों को सरकारी बस के रंग की तरह रंगवाकर चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश परमिट की जगह सिर्फ उप्र परि. बस पर लिखवा लिए हैं। इससे यात्री भ्रमित हो जाते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी उन यात्रियों को होती है, जो दूसरे शहरों से आते हैं।डग्गामार वाहनों के खिलाफ समय-समय अभियान चलाकर कार्रवाई की जाती है। इस पर फिर से अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।