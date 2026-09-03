फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Cough and sore throat are increasing due to the changing weather

Jaunpur News: मौसम का उतार-चढ़ाव बदलाव से खांसी और गले में बढ़ रहा खराश

Thu, 03 Sep 2026 12:51 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:51 AM IST
विज्ञापन
Cough and sore throat are increasing due to the changing weather
जिला अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने के लिए ओपीडी में अपनी का इंतजार करते मरीज।संवाद
जौनपुर।
विज्ञापन

मौसम में बार-बार हो रहे बदलाव से सर्दी, बुखार और खांसी के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। जिला अस्पताल और जिले के सीएचसी शाहगंज और केराकत और पीएचसी पर मंगलवार को बड़ी संख्या में मरीज इलाज कराने के लिए पहुंचे। जिला अस्पताल की ओपीडी में विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए 1123 मरीजों ने इलाज कराया। पैथोलॉजी में जांच कराने और रिपोर्ट लेने के लिए दो से तीन घंटे तक इंतजार करना पड़ा। दोपहर बाद तक पर्ची बनवाने के लिए काउंटर पर भीड़ लगी रही। डॉक्टरों की मानें तो बारिश के कारण मौसम में हर दिन बदलाव से लोगों को सर्दी जुकाम और बुखार हो रहा है। कुछ लोगों में खांसी और गले में दर्द की भी शिकायत मिल रही है। मौसम गर्म होने के बाद 4 से 5 दिन में स्थिति सामान्य हो जाएगी। डॉ. अशोक यादव ने बताया कि वायरस संक्रमण के कारण लोगों की सेहत बिगड़ रही है। सावधानी बरतें और खानपान के साथ सफाई पर ध्यान देने की जरूरत है।
ये लक्षण दिखें तो कराएं जांच
बुखार, सर्दी-जुकाम और नाक बहना
लगातार खांसी आना, गले में खराश
सिरदर्द और बदन दर्द अत्यधिक कमजोरी
ये हैं बचाव के उपाय
ताजा और गर्म भोजन का सेवन करें
बारिश में भीगने से बचें, भीगने पर तुरंत नहाएं
कपड़े बदल लें, भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें
जरूरत पड़ने पर मास्क पहनें
तेज बुखार या गंभीर लक्षण होने पर खुद दवा लेने से बचें
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed