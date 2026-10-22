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Jaunpur News: किराना दुकान में आग से नकदी और सामान जला

Thu, 22 Oct 2026 01:49 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:49 AM IST
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Cash and goods burned in a fire at the grocery store
मुंगराबादशाहपुर में दुकान में लगी आग से जले सामान। संवाद - फोटो : Samvad
मुंगराबादशाहपुर। अहमदपुर कैधौली गांव में सोमवार की रात में किराना की दुकान में आग से नकदी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जनरल स्टोर का सामान जल गया। पीड़ित दुकानदार मुंगराबादशाहपुर नई बाजार निवासी सत्यम कुमार गुप्ता का दावा है कि आग से करीब 14 लाख का नुकसान हुआ है। थानाध्यक्ष गजानंद चौबे ने बताया कि सोमवार की रात करीब 12 बजे दुकान के अंदर से अचानक धुआं उठने लगा। ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया। आग से दुकान में रखे कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, फोटो कॉपी मशीन, स्कैनर, इन्वर्टर- बैटरी, फ्रिज, कूलर, पंखे, किराना व जनरल स्टोर का स्टॉक जल गया।
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