Jaunpur News: किराना दुकान में आग से नकदी और सामान जला
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:49 AM IST
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:49 AM IST
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मुंगराबादशाहपुर। अहमदपुर कैधौली गांव में सोमवार की रात में किराना की दुकान में आग से नकदी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जनरल स्टोर का सामान जल गया। पीड़ित दुकानदार मुंगराबादशाहपुर नई बाजार निवासी सत्यम कुमार गुप्ता का दावा है कि आग से करीब 14 लाख का नुकसान हुआ है। थानाध्यक्ष गजानंद चौबे ने बताया कि सोमवार की रात करीब 12 बजे दुकान के अंदर से अचानक धुआं उठने लगा। ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया। आग से दुकान में रखे कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, फोटो कॉपी मशीन, स्कैनर, इन्वर्टर- बैटरी, फ्रिज, कूलर, पंखे, किराना व जनरल स्टोर का स्टॉक जल गया।
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