Jaunpur News: स्कूल से बिना सूचना के गायब दो शिक्षकों का बीएसए ने वेतन रोका

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जौनपुर। बीएसए समीर ने सोमवार को विकास खंड मुंगराबादशाहपुर के प्राथमिक विद्यालय नौवाड़ाडीह का निरीक्षण किया। बिना सूचना के अनुपस्थित मिले दो शिक्षकों के वेतन रोकने के निर्देश दिए। मध्याह्न भोजन पंजिका और शिक्षण कार्य में भी अनियमितताएं मिलीं। बीएसए ने स्पष्टीकरण मांगा है। सोमवार को बीएसए सबसे पहले नौवाड़ाडीह निरीक्षण करने पहुंचे। यहां सहायक अध्यापक अजय कुमार मिश्र और अर्चना कुमारी बिना सूचना के अनुपस्थित मिलीं। दोनों शिक्षकों के टाइम एंड मोशन शासनादेश का पालन नहीं करने के कारण सितंबर महीने का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने के निर्देश दिए गए हैं। दोनों से साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण मांगा गया है। निरीक्षण के दौरान विद्यालय के प्रधानाध्यापक अमित कुमार गुप्त भी उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर करने के बाद विद्यालय से अनुपस्थित पाए गए। पंजिका के अवलोकन में अनुपस्थित शिक्षकों के कॉलम खाली मिले। बीएसए ने इसे गंभीरता से लेते हुए प्रधानाध्यापक की भूमिका पर भी सवाल उठाया है।