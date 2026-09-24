Jaunpur News: भाजपा नेता के बेटे पर हमला, चार लोग घायल
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:50 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:50 AM IST
विज्ञापन
खुटहन। शहाबुद्दीनपुर गांव में मंगलवार की रात में बरसी कार्यक्रम में शामिल होने गए भाजपा नेता के बेटे गोकर्ण पांडेय पर पुरानी रंजिश में मनबढ़ों ने लाठी-डंडे और चाकू से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंचे चार अन्य लोग भी घायल हो गए। पीड़ित के पिता श्रीकृष्ण पांडेय ने छह नामजद सहित एक अन्य के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। थानाध्यक्ष विक्रम लक्ष्मण सिंह ने बताया कि तहरीर के अनुसार गोकर्ण रात करीब नौ बजे शहाबुद्दीनपुर गांव के सीसी मिश्रा के यहां आयोजित बरसी कार्यक्रम में भोजन कर रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान आरोपितों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि लाठी के प्रहार से गोकर्ण के सिर में चोट आई है। चाकू से नाक पर वार भी किया गया। सिर में पांच-छह और नाक में दो टांके लगे हैं। आरोपियों पर सोने की चेन छीनने, फायरिंग करने और वाहनों में तोड़फोड़ का भी आरोप है। जान बचाकर मुन्नीलाल गुप्ता के घर पहुंचे तो आरोपियों ने वहां भी पीछा कर दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया। गोकर्ण सहित तीनों घायलों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने बताया कि तहरीर मिली है, जांच की जा रही है।
विज्ञापन