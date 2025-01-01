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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   An elderly woman was buried under debris after a mud wall collapsed.

Jaunpur News: मिट्टी की दीवार गिरने से मलबे में दबी वृद्धा

Mon, 05 Oct 2026 12:03 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:03 AM IST
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An elderly woman was buried under debris after a mud wall collapsed.
मुहम्मदाबाद गोहना खुशामदपुर गांव में मिट्टी की गिरी दीवार।
मुहम्मदाबाद गोहना ब्लॉक के खुशामदपुर गांव में शनिवार रात 12 बजे मिट्टी की जर्जर दीवार गिरने से सो रहीं मुनाकी (65) घायल हो गईं। परिजनों ने उन्हें मलबे से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज चल रहा है।
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बेटे बुधिराम प्रजापति ने बताया कि उनका मकान काफी पुराना और जर्जर हालत में है। बुधिराम ने बताया कि पक्के मकान के लिए आवास योजना के तहत आवेदन किया गया था।
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इसके बावजूद अभी तक आवास का लाभ नहीं मिल सका है। परिवार का आरोप है कि यदि समय रहते आवास स्वीकृत हो जाता तो उनकी वृद्ध मां को जर्जर मकान में रहने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। संवाद
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