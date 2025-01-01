Jaunpur News: मिट्टी की दीवार गिरने से मलबे में दबी वृद्धा

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बेटे बुधिराम प्रजापति ने बताया कि उनका मकान काफी पुराना और जर्जर हालत में है। बुधिराम ने बताया कि पक्के मकान के लिए आवास योजना के तहत आवेदन किया गया था। विज्ञापन

इसके बावजूद अभी तक आवास का लाभ नहीं मिल सका है। परिवार का आरोप है कि यदि समय रहते आवास स्वीकृत हो जाता तो उनकी वृद्ध मां को जर्जर मकान में रहने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। संवाद बेटे बुधिराम प्रजापति ने बताया कि उनका मकान काफी पुराना और जर्जर हालत में है। बुधिराम ने बताया कि पक्के मकान के लिए आवास योजना के तहत आवेदन किया गया था।इसके बावजूद अभी तक आवास का लाभ नहीं मिल सका है। परिवार का आरोप है कि यदि समय रहते आवास स्वीकृत हो जाता तो उनकी वृद्ध मां को जर्जर मकान में रहने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। संवाद

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मुहम्मदाबाद गोहना ब्लॉक के खुशामदपुर गांव में शनिवार रात 12 बजे मिट्टी की जर्जर दीवार गिरने से सो रहीं मुनाकी (65) घायल हो गईं। परिजनों ने उन्हें मलबे से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज चल रहा है।