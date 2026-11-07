Jaunpur News: 32 लाख या हर महीने 15 हजार देने का दबाव बनाने का आरोप

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हेड कांस्टेबल की शिकायत पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि महिला ने जमीन के क्रय-विक्रय के सिलसिले में बातचीत के दौरान अपनी जरूरत बताकर हेड कांस्टेबल से 52 हजार रुपये नकद और 15 जुलाई 2026 को गूगल पे के माध्यम से 71,500 रुपये अपने खाते में लिए थे। बलिया जिले के भीमपुरा थाना क्षेत्र के शंकरपुर (मझौवां) निवासी दिलीप कुमार जौनपुर पुलिस लाइन में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि साल 2023 में लाइन बाजार थाने में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में विजय लक्ष्मी उपाध्याय ने उनसे संपर्क किया था।इसके बाद साल 2025 में अपने पड़ोसियों के विरुद्ध दर्ज कराए गए एक अन्य मामले में मदद के संबंध में बातचीत होने लगी।इसी दौरान महिला ने अपने पति से मिले मुख्तारनामे के आधार पर जमीन के क्रय-विक्रय की बात की और अपनी आर्थिक जरूरत बताकर उनसे रुपये लिए। दिलीप कुमार का आरोप है कि जमीन के संबंध में जानकारी करने पर पता चला कि महिला के पति ने एक जुलाई 2026 को मुख्तारनामा निरस्त कर दिया था। इसके बाद जब उन्होंने अपने रुपये वापस मांगे तो महिला ने इनकार कर दिया।शिकायत के साथ उन्होंने पूर्व के मामलों से संबंधित अभिलेखों का हवाला देते हुए कार्रवाई की मांग की थी। लाइन बाजार थानाध्यक्ष विनीत राय ने बताया कि उनकी शिकायत पर महिला और उसके पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। संवाद