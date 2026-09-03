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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   A young man's body was found hanging from an electric cable with the help of a rope in a rice mill

Jaunpur News: राइस मिल में रस्सी के सहारे बिजली केबल से लटका मिला युवक का शव

Thu, 03 Sep 2026 01:46 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:46 AM IST
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A young man's body was found hanging from an electric cable with the help of a rope in a rice mill
गौराबादशाहपुर।
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पिलखुआ गांव में मंगलवार की शाम को सात बजे राइस मिल में बिजली केबल से रस्सी के सहारे युवक का शव लटकता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पिलखुआ गांव निवासी अमित कुमार (32) रात में घर से करीब 200 मीटर दूरी पर स्थित राइस मिल के पास पहुंचा गया। जहां उसका शव बिजली के केबल से रस्सी के सहारे लटक रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। युवक ने यह कदम क्यों उठाया, इसकी स्पष्ट जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। पुलिस विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। मृतक युवक की पत्नी मायके गई है। उसे एक बच्चा भी है। गौराबादशाहपुर थानाध्यक्ष गंगा सागर मिश्रा ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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