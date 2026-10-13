Jaunpur News: चंद्रघंटा स्वरूप में मां शीतला के 60 हजार भक्तों ने किए दर्शन-पूजन

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जौनपुर। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन मंगलवार को शहर से गांव तक के देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा-अर्चना के लिए सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ रही। महंत विवेकानंद पंडा ने बताया कि मां शीतला चौकियां धाम में तीसरे दिन भी 60 हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन-पूजन किया। वहीं, परमानतपुर स्थित मैहर धाम, सिटी स्टेशन स्थित मां दक्षिणा काली मंदिर समेत जिले के अन्य देवी मंदिरों में भी भक्तों ने माता रानी के दरबार में मत्था टेककर सुख-समृद्धि की कामना की। चौकियां धाम में मंगलवार की भोर में चार बजे मंदिर का कपाट खुला। महंत विवेकानंद पंडा ने मां शीतला का भव्य शृंगार किया। माता रानी को लाल रंग की साड़ी धारण कराया गया। इसके बाद गेंदा, गुड़हल और दौना के फूलों से मां का शृंगार किया गया। इसके बाद आरती की गई। चौकियां धाम में जौनपुर के अलावा आजमगढ़, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर, वाराणसी से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। महंत विवेकानंद पंडा ने बताया कि नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन माता को दूध और दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाने की परंपरा है।