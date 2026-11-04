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Jaunpur News: पटाखा बेचने के लिए 120 दुकानदारों को मिलेगी अनुमति

Wed, 04 Nov 2026 01:37 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:37 AM IST
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120 shopkeepers will be allowed to sell fireworks
जौनपुर। दीपावली पर पटाखों की बिक्री के लिए जिला प्रशासन ने तीन स्थान निर्धारित किया है। सिटी मजिस्ट्रेट महिपाल सिंह ने बताया कि टीडी कॉलेज, बीआरपी इंटर कॉलेज और राज कॉलेज के मैदान में ही पटाखा की दुकानें लगाई जा सकेंगी।
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तीनों स्थानों पर दुकान लगाने के लिए मानक पूरा करने वाले 120 दुकानदारों को अनुमति दी जाएगी।
इसके साथ ही दुकानदारों को दुकानों के सामने रेट लिस्ट चस्पा करना होगा। ताकि दुकानदार ग्राहकों से ज्यादज्कीमत न वसूल सकें। निर्धारित दर से ज्यादा कीमत वसूलने की शिकायत मिलने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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फिलहाल दुकानदारों को अनुमति देने की प्रक्रिया चल रही है। तहसीलों और छोटे बाजारों में पटाखों की बिक्री के लिए संबंधित एसडीएम स्थल निर्धारित करेंगे। संवाद
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