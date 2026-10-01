Jalaun News: तालाब के पास युवक से मारपीट, नौ के खिलाफ प्राथमिकी
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 01:12 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 01:12 AM IST
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जालौन। जोशियाना तालाब के पास मंगलवार रात रंगबाजी को लेकर नौ लोगों ने युवक के साथ मारपीट कर दी। हमले में युवक के सिर में चोट आई। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने नौ आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला हरीपुरा निवासी आकाश कुशवाहा ने पुलिस को बताया कि मंगलवार रात वह जोशियाना स्थित तालाब के पास टहल रहा था। इसी दौरान चुर्खीबाल निवासी राघव, नमन कुमार, ऋषभ, अभय उर्फ रुद्ध, आशीष, समीर, यश, रोहित और नीतू वहां पहुंच गए। आरोप है कि सभी ने रंगबाजी दिखाते हुए गालीगलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर मारपीट कर दी, जिससे उसके सिर में चोट लग गई।
शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर सभी नौ आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।(संवाद)
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कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला हरीपुरा निवासी आकाश कुशवाहा ने पुलिस को बताया कि मंगलवार रात वह जोशियाना स्थित तालाब के पास टहल रहा था। इसी दौरान चुर्खीबाल निवासी राघव, नमन कुमार, ऋषभ, अभय उर्फ रुद्ध, आशीष, समीर, यश, रोहित और नीतू वहां पहुंच गए। आरोप है कि सभी ने रंगबाजी दिखाते हुए गालीगलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर मारपीट कर दी, जिससे उसके सिर में चोट लग गई।
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शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर सभी नौ आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।(संवाद)