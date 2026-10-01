Jalaun News: तालाब के पास युवक से मारपीट, नौ के खिलाफ प्राथमिकी

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कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला हरीपुरा निवासी आकाश कुशवाहा ने पुलिस को बताया कि मंगलवार रात वह जोशियाना स्थित तालाब के पास टहल रहा था। इसी दौरान चुर्खीबाल निवासी राघव, नमन कुमार, ऋषभ, अभय उर्फ रुद्ध, आशीष, समीर, यश, रोहित और नीतू वहां पहुंच गए। आरोप है कि सभी ने रंगबाजी दिखाते हुए गालीगलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर मारपीट कर दी, जिससे उसके सिर में चोट लग गई।शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर सभी नौ आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।(संवाद)