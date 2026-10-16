Jalaun News: तमंचा और कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार

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पूछताछ में उसने अपना नाम हमीरपुर जिले के जरिया थाना क्षेत्र के रिगवारा खुर्द निवासी अभय कुमार बताया। तलाशी में उसके पास से तमंचा, कारतूस और 170 रुपये मिले। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की। (संवाद)

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पहाड़गांव। चौकी पुलिस ने मंगरा मोड़ के पास से एक युवक को तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पहाड़गांव चौकी प्रभारी राजकुमार निगम पुलिस टीम के साथ गश्त कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर मंगरा मोड़ के पास पुलिया पर खड़े संदिग्ध युवक को पकड़ लिया गया।