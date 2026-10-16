Jalaun News: घर के कमरों में बाहर से कुंडी लगाकर लाखों की जेवर-नकदी ले गए चोर

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

धरमपुरा जागीर गांव निवासी रामरूप राठौर के घर में वह पत्नी ऊषा, पुत्र हनुमंत सिंह और बहू खुशबू के साथ रहते हैं। रात में परिवार के सदस्य अलग-अलग कमरों में सो रहे थे। इसी दौरान चोरों ने दो कमरों की कुंडी बाहर से लगा दी और तीसरे कमरे में रखे सामान पर हाथ साफ कर दिया। सुबह परिजन जागे तो कमरों की कुंडी बाहर से लगी मिली। जांच करने पर नकदी और जेवरात गायब मिले।परिजनों के मुताबिक, चोरी गए सामान में चार पुरुषों और चार महिलाओं की आठ सोने की अंगूठियां, सोने के अन्य आभूषण, चांदी की तोड़ियां, बिछिया सहित दूसरे जेवरात शामिल हैं। इसके अलावा घर में रखे करीब ढाई लाख रुपये भी चोरी हो गए। चोरी गए सामान की कुल कीमत का आकलन नहीं हो सका है।बच्चे का पहला जन्मदिन मनाया, रात में हुई चोरीपरिवार ने करीब 20 दिन पहले ही मकान बेचा था। वहीं, घटना वाली रात हनुमंत सिंह के बेटे सुमित का पहला जन्मदिन मनाया गया था। घर में जन्मदिन की खुशियां थीं, लेकिन रात में चोरी की वारदात से परिवार की खुशी चिंता में बदल गई। सीओ अंबुज यादव का कहना है कि चोरी की घटना का जल्द ही खुलासा किया जाएगा। टीमों को लगाया गया है वह जांच कर रहीं हैं।