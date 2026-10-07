Jalaun News: कूल्हे के ऑपरेशन के बाद महिला की मौत, इलाज में लापरवाही का आरोप

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हमीरपुर जिले के ग्राम पंचायत चिल्ली खुरेटा बुजुर्ग निवासी राजेंद्र ने शिकायत में बताया कि उसकी मां प्रेमरानी को आठ सितंबर को कूल्हे के ऑपरेशन के लिए कालपी रोड स्थित निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। परिजनों के मुताबिक डॉक्टर ने करीब 45 हजार रुपये में ऑपरेशन कर महिला को ठीक करने की बात कही थी।परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के कई दिन बाद भी प्रेमरानी की हालत में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद दोबारा ऑपरेशन किया गया, लेकिन उनकी स्थिति और बिगड़ गई। इलाज के दौरान परिजनों ने करीब 1.50 लाख रुपये खर्च किए। इसके बावजूद हालत गंभीर होने पर महिला को झांसी रेफर कर दिया गया।बेटे राजकिशोर का आरोप है कि अस्पताल में उसकी मां का इलाज सही तरीके से नहीं किया गया। गंभीर हालत में उसे डॉक्टर के परिचित बताए गए अस्पताल में ले जाने के लिए कहा गया, जहां इलाज के दौरान छह अक्तूबर को उसकी मौत हो गई। महिला की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।परिजनों ने पूरे मामले की जांच कर इलाज में लापरवाही के लिए जिम्मेदार डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सीएमओ डॉ. एचएन प्रसाद ने बताया कि मामला संज्ञान में है। टीम गठित कर प्रकरण की जांच कराई जाएगी।