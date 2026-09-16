Jalaun News: आंखों के सामने बहे पति के तीन दिन से इंतजार में पत्नी
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:24 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:24 AM IST
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उरई। पति को अपनी आंखों के सामने तेज बहाव में बहते देखने वाली रचना तीन दिन से उसके मिलने का इंतजार कर रही हैं। शनिवार शाम घर में हुए विवाद के बाद अनिल कुमार ने नाले में छलांग लगा दी थी। रचना ने उसे बचाने के लिए शोर मचाया, लेकिन तेज बहाव के कारण अनिल देखते ही देखते दूर चला गया। तब से पुलिस, स्थानीय गोताखोर और पीएससी उसकी तलाश में जुटे हैं, लेकिन मंगलवार तक कोई सुराग नहीं मिला।
शहर कोतवाली क्षेत्र के रामनगर निवासी अनिल कुमार (40) मजदूरी करता है। शनिवार शाम वह बाजार से अंडे और मछली लेकर घर पहुंचा था। उसने पत्नी रचना से दोनों चीजें बनाने को कहा। रचना ने बताया कि बेटा मछली नहीं खाता, इसलिए उसने केवल अंडे बनाए। मछली नहीं बनने पर अनिल नाराज हो गया और घर में हंगामा करने लगा। उसने सामान भी तोड़ दिया।
पति के गुस्से को देखते हुए रचना ने उसे कमरे में बाहर से बंद कर दिया। कुछ देर बाद अनिल पीछे के रास्ते से निकल गया और घर के पास बह रहे नाले में कूद गया। रचना ने उसे नाले में बहते देखा तो शोर मचाकर लोगों से मदद मांगी। आसपास के लोग पहुंचे, लेकिन तब तक अनिल तेज बहाव में काफी दूर जा चुका था।
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परिजन के साथ रचना भी लगातार बचाव टीम के संपर्क में हैं। तीन दिन बीत जाने के बाद भी अनिल के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलने से परिवार परेशान है। रचना को अब भी उसके मिलने का इंतजार है।
सीओ सिटी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि युवक की तलाश लगातार कराई जा रही है। पीएससी और स्थानीय गोताखोर सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं। नाले में संभावित स्थानों पर तलाश की जा रही है।
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शहर कोतवाली क्षेत्र के रामनगर निवासी अनिल कुमार (40) मजदूरी करता है। शनिवार शाम वह बाजार से अंडे और मछली लेकर घर पहुंचा था। उसने पत्नी रचना से दोनों चीजें बनाने को कहा। रचना ने बताया कि बेटा मछली नहीं खाता, इसलिए उसने केवल अंडे बनाए। मछली नहीं बनने पर अनिल नाराज हो गया और घर में हंगामा करने लगा। उसने सामान भी तोड़ दिया।
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पति के गुस्से को देखते हुए रचना ने उसे कमरे में बाहर से बंद कर दिया। कुछ देर बाद अनिल पीछे के रास्ते से निकल गया और घर के पास बह रहे नाले में कूद गया। रचना ने उसे नाले में बहते देखा तो शोर मचाकर लोगों से मदद मांगी। आसपास के लोग पहुंचे, लेकिन तब तक अनिल तेज बहाव में काफी दूर जा चुका था।
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परिजन के साथ रचना भी लगातार बचाव टीम के संपर्क में हैं। तीन दिन बीत जाने के बाद भी अनिल के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलने से परिवार परेशान है। रचना को अब भी उसके मिलने का इंतजार है।
सीओ सिटी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि युवक की तलाश लगातार कराई जा रही है। पीएससी और स्थानीय गोताखोर सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं। नाले में संभावित स्थानों पर तलाश की जा रही है।