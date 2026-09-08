Jalaun News: उद्योगकर्मी एक्सप्रेस अब उरई में पांच मिनट रुकेगी
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:17 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:17 AM IST
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उरई। उरई स्टेशन से यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। रेलवे प्रशासन ने वलसाड-कानपुर सेंट्रल-वलसाड उद्योगकर्मी एक्सप्रेस (12943-44) के उरई स्टेशन पर ठहराव का समय दो मिनट से बढ़ाकर पांच मिनट कर दिया है। नई व्यवस्था ट्रेन नंबर 12943 के लिए वलसाड से 16 सितंबर और ट्रेन नंबर 12944 के लिए कानपुर से 19 सितंबर से प्रभावी होगी।
रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि संशोधित समय-सारिणी के अनुसार वलसाड-कानपुर उद्योगकर्मी एक्सप्रेस (12943) दोपहर 3:28 बजे उरई स्टेशन पहुंचेगी और पांच मिनट ठहरने के बाद 3:33 बजे रवाना होगी। वहीं पुखरायां स्टेशन पर ट्रेन का संशोधित समय शाम 4:08 बजे आगमन और 4:10 बजे प्रस्थान रहेगा। वापसी दिशा में कानपुर-वलसाड उद्योगकर्मी एक्सप्रेस (12944) सुबह 9:39 बजे उरई पहुंचेगी और पांच मिनट के ठहराव के बाद 9:44 बजे रवाना होगी।
उरई स्टेशन पर कम ठहराव के कारण यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने और उतरने में परेशानी होती थी। यात्रियों की ओर से लंबे समय से ठहराव का समय बढ़ाने की मांग की जा रही थी। रेलवे के इस निर्णय से यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
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रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि संशोधित समय-सारिणी के अनुसार वलसाड-कानपुर उद्योगकर्मी एक्सप्रेस (12943) दोपहर 3:28 बजे उरई स्टेशन पहुंचेगी और पांच मिनट ठहरने के बाद 3:33 बजे रवाना होगी। वहीं पुखरायां स्टेशन पर ट्रेन का संशोधित समय शाम 4:08 बजे आगमन और 4:10 बजे प्रस्थान रहेगा। वापसी दिशा में कानपुर-वलसाड उद्योगकर्मी एक्सप्रेस (12944) सुबह 9:39 बजे उरई पहुंचेगी और पांच मिनट के ठहराव के बाद 9:44 बजे रवाना होगी।
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उरई स्टेशन पर कम ठहराव के कारण यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने और उतरने में परेशानी होती थी। यात्रियों की ओर से लंबे समय से ठहराव का समय बढ़ाने की मांग की जा रही थी। रेलवे के इस निर्णय से यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
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