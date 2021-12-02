Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Sensation as youth's body is found near liquor shop

Jalaun News: शराब ठेके के पास युवक का शव मिलने से हड़कंप

Sun, 08 Nov 2026 12:28 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:28 AM IST
विज्ञापन
Sensation as youth's body is found near liquor shop
रेलवे क्रॉसिंग के पास देसी शराब ठेके के निकट पड़ा मिला शव, दो साथियों के साथ शराब पीने गया था युवक
विज्ञापन


कोंच। छोटी दीपावली की शाम रेलवे क्रॉसिंग के पास संचालित देसी शराब ठेके के नजदीक एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिलने से हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने युवक को काफी देर तक पड़ा देखा तो उसे हिलाकर उठाने का प्रयास किया। कोई हलचल न होने पर पुलिस को सूचना दी।
सूचना पर कोतवाल निग्वेंद्र प्रताप सिंह, सुराही चौकी इंचार्ज अभिषेक सिंह और सागर चौकी इंचार्ज सुमित पांडे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने युवक को तत्काल सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन

मृतक की पहचान भगत सिंह नगर राम तलैया निवासी गुड्डू वाल्मीकि उर्फ बाबू (38) पुत्र शिवचरन के रूप में हुई। बताया गया कि वह अपने दो साथियों के साथ ठेके पर शराब खरीदने गया था। इसके बाद तीनों ने ठेके के पास ही शराब पी। कुछ देर बाद उसके दोनों साथी वहां से चले गए, जबकि गुड्डू वहीं पड़ा रहा। काफी देर तक उसके न उठने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। शव मिलने की खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed