Jalaun News: दो माह नौकरी के बाद नहीं दी सैलरी, परिजन ने एरिया मैनेजर को पीटा

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बुधवार दोपहर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास सड़क पर एक महिला द्वारा एक व्यक्ति के साथ मारपीट किए जाने से हंगामा मच गया। मौके पर मौजूद लोगों को मामला समझ में नहीं आया। जानकारी करने पर पता चला कि पिटने वाला व्यक्ति एनजीओ मानव सेवा समिति का एरिया मैनेजर है। उसने पहाड़पुरा निवासी युवती को एनजीओ में आठ हजार रुपये प्रतिमाह की संविदा पर नौकरी पर रखा था। युवती ने करीब दो माह तक काम किया, लेकिन मैनेजर ने उसकी पूरी सैलरी का भुगतान नहीं किया। सैलरी मांगने पर अलग-अलग किस्तों में केवल दो हजार रुपये दिए गए।बकाया रुपये नहीं मिलने से परेशान युवती बुधवार को परिजन के साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास पहुंची और मैनेजर को भी वहीं बुला लिया। उसके पहुंचते ही युवती और परिजनों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद उसे लेकर छिरिया मलकपुरा चौकी पहुंचे। यहां पुलिस की मौजूदगी में मैनेजर ने युवती की बकाया सैलरी का भुगतान कर दिया। भुगतान होने के बाद दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया।