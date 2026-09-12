Jalaun News: दुष्कर्म के आरोपी को प्राथमिकी दर्ज होने के 12 घंटे में किया गिरफ्तार

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थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने बृहस्पतिवार को थाने में तहरीर दी थी। इसमें उसने हरगोविंद राजपूत पर घर में घुसकर दुष्कर्म करने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस टीम ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश देना शुरू कर दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हरगोविंद को करीब 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया।थाना प्रभारी निरीक्षक शिव प्रकाश सिंह ने बताया कि दुष्कर्म के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।