Jalaun News: ई-रिक्शा की टक्कर से रेलवे क्रॉसिंग का बूम टूटा, चार ट्रेनें प्रभावित

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बुधवार की सुबह 11 बजे मुंबई से प्रतापगढ़ जाने वाली उद्योगनगरी एक्सप्रेस (12173) को निकालने के लिए गेटमैन रेलवे क्रॉसिंग बंद कर रहा था। इसी दौरान उरई शहर की ओर से आ रहे एक ई-रिक्शा चालक ने लापरवाहीपूर्वक रेलवे बूम में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बूम क्षतिग्रस्त हो गया और रेलवे क्रॉसिंग के सिग्नल फेल हो गए। इसके कारण उद्योगनगरी एक्सप्रेस आउटर सिग्नल पर करीब 10 मिनट तक खड़ी रही। बाद में सतर्कता आदेश जारी कर ट्रेन को उरई स्टेशन तक लाया गया।गेटमैन की सूचना पर आरपीएफ और सिग्नल विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। कर्मचारियों ने करीब डेढ़ घंटे तक मरम्मत कार्य किया, जिसके बाद दोपहर 12:35 बजे सिग्नल व्यवस्था बहाल हो सकी।इस घटना के कारण झांसी से कानपुर जाने वाली मेमू ट्रेन (64607), झांसी से आसनसोल जाने वाली स्पेशल ट्रेन (04185) व कानपुर से झांसी जाने वाली पारीछा मालगाड़ी समेत कुल चार ट्रेनें प्रभावित रहीं।रेलवे क्रॉसिंग क्षतिग्रस्त होने से सड़क यातायात भी प्रभावित रहा। अजनारी मार्ग से आने-जाने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा और उन्हें वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना पड़ा। आरपीएफ इंस्पेक्टर आरबी शुक्ला ने बताया कि रेलवे बूम में टक्कर मारने वाले ई-रिक्शा चालक को पकड़ लिया गया है।