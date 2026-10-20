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Jalaun News: तमंचा के साथ 25 हजार का इनामी गिरफ्तार

Tue, 20 Oct 2026 02:25 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:25 AM IST
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orai orai news
उरई। थाना कोतवाली उरई पुलिस ने चुर्खी चौराहा मरघटा मोड़ धाम के पास से 25 हजार रुपये के इनामी को अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार किया है।
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कोतवाली पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी उसे मुखबिर ने सूचना दी कि एक व्यक्ति तमंचा लेकर किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में मरघट मोड़ धाम के पास खड़ा है। इस पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम सिरसा कलार निवासी प्रशांत कौरव बताया। तलाशी में उसके पास से एक तमंचा 315 बोर व एक कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसके और उसके साथियों के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है, इसलिए वह भागने की फिराक में था। कोतवाल आनन्द कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी के ऊपर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। आरोपी अपने गिरोह के साथ मिलकर घटनाओं को अंजाम देता था। (संवाद)
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