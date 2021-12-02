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Jalaun News: दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में चार युवक घायल

Wed, 14 Oct 2026 12:54 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:54 AM IST
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Four youths injured in a head-on collision between two motorcycles.
उरई। हरचंदपुर-गोहना पुलिया के पास दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों बाइकों पर सवार चार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार, हरचंदपुर निवासी सोबरन (32) और वीरू (29) एक मोटरसाइकिल पर सवार थे। वहीं, बांदा जिले के तिंदवारी थाना क्षेत्र के महुई गांव निवासी संतोष (28) और नितिन (18) दूसरी बाइक पर थे। हरचंदपुर-गोहना पुलिया के पास दोनों मोटरसाइकिलों की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में चारों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचे राहगीरों और पुलिस ने घायलों को सीएचसी पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। (संवाद)
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