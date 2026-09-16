Jalaun News: जुए की फड़ से पांच गिरफ्तार

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पुलिस के अनुसार सूचना मिली थी कि भदरेखी पुलिया से करीब 200 मीटर पहले नीम के पेड़ के पास कुछ लोग ताश के पत्तों से हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और दबिश देकर पांच लोगों को पकड़ लिया।पकड़े गए लोगों में इमिलिया बुजुर्ग निवासी कमलेश चौधरी, उरई के नया पटेल नगर निवासी आशीष, नया पटेल नगर में साईं मंदिर के पास निवासी वीरेंद्र, इंद्रानगर निवासी राज वर्मा और रूरा अड्डू निवासी भोलेन्द्र सिंह शामिल हैं।पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम में प्राथमिकी दर्ज की है। बरामद नकदी और ताश के पत्तों को कब्जे में लेकर आरोपियों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।आटा थानाध्यक्ष अभिलाष मिश्रा ने बताया कि पांचों आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। क्षेत्र में जुआ खेलने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। (संवाद)