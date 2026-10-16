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Jalaun News: नदी किनारे फसल उजाड़कर गड्ढे खोदने का आरोप, किसानों ने किया हंगामा

Fri, 16 Oct 2026 01:05 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:05 AM IST
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Farmers create an uproar, alleging that crops were destroyed and pits were dug along the riverbank.
फोटो - 27 ग्रामीणों से बातचीत करती पुलिस। ग्रामीण
आटा। थाना क्षेत्र के ग्राम परासन के मजरा अलमोडी डेरा में मौरंग घाट संचालन को लेकर बृहस्पतिवार को किसान और घाट संचालक आमने-सामने आ गए। किसानों ने घाट संचालकों पर खेत में खड़ी फसल उखाड़कर बड़े-बड़े गड्ढे खोदने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। वहीं, घाट संचालकों का कहना है कि उन्होंने अपनी जमीन पर गड्ढे खोदे हैं। विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया। अब राजस्व टीम की पैमाइश से जमीन की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
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ग्रामीण शिव नारायण, अच्छे लाल और श्याम बिहारी ने आरोप लगाया कि नदी किनारे खेत में खड़ी फसल उखाड़कर गड्ढे खोद दिए गए हैं। इससे खेत तक पहुंचना और खेती करना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने गड्ढों में बच्चों या मवेशियों के गिरने से हादसे की आशंका जताते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की।
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ग्रामीणों के अनुसार, अलमोडी डेरा में निजी भूमि पर छह माह के लिए मौरंग घाट का संचालन किया जाता है। इसी जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ। हंगामे की सूचना पर अकबरपुर इटौरा चौकी इंचार्ज अभिषेक कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शांति व्यवस्था बनाए रखी। पुलिस ने राजस्व टीम को भी मामले की जानकारी दी, ताकि जमीन की पैमाइश कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जा सके।
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एसडीएम कालपी विनय कुमार मौर्य ने बताया कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है। इसके बाद मामले को दिखवाया जाएगा।
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