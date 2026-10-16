Jalaun News: बाइक की टक्कर से साइकिल सवार घायल

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कोंच। पशुओं के लिए पोषाहार लेने कोंच बाजार जा रहे कैलिया थाना क्षेत्र के पीपरी कलां निवासी पंचम सिंह कुशवाहा (55) के साइकिल में बृहस्पतिवार को ग्राम घमूरी के पास तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों की मदद से उन्हें सीएचसी कोंच में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज उरई रेफर कर दिया गया।(संवाद)