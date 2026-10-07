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Jalaun News: बकाया मजदूरी मांगने पर मजदूर से मारपीट का आरोप

Wed, 07 Oct 2026 01:07 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 01:07 AM IST
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Allegation of assault on a laborer for demanding outstanding wages.
जालौन। मकान में फॉल्स सीलिंग का काम पूरा करने के बाद बकाया मजदूरी मांगने गए मजदूर ने सराफा व्यापारी पर मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि, वायरल वीडियो की संवाद न्यूज एजेंसी पुष्टि नहीं करता है।
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कालपी कोतवाली क्षेत्र के हरीगंज निवासी दीपचंद्र ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह मकानों में फॉल्स सीलिंग का काम करता है। नगर के एक सराफा व्यापारी के उरई स्थित मकान में फॉल्स सीलिंग का काम 30 हजार रुपये में लिया था। काम पूरा होने के बाद 15 हजार रुपये मजदूरी बकाया रह गई थी। आरोप है कि बकाया रकम मांगने पर व्यापारी लगातार टालमटोल करते रहे।
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दीपचंद्र के मुताबिक, तीन अक्तूबर को वह बकाया मजदूरी मांगने व्यापारी की दुकान पर पहुंचा। आरोप है कि वहां व्यापारी ने उसे जातिसूचक गालियां देते हुए मारपीट की। पीड़ित का कहना है कि घटना के बाद शिकायत करने और दोबारा रुपये मांगने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई।
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सीओ अजय कुमार सिंह ने बताया कि शिकायत मिली है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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