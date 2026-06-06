Jalaun News: सीसीटीवी फुटेज से पकड़ा गया चोरी का आरोपी

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छौंक गांव निवासी राजेश कुमार ने बुधवार सुबह पुलिस को सूचना दी थी कि रात में चोर उनके घर में घुस आए। चोर घर से सोने-चांदी के आभूषण और नकदी समेत करीब दस लाख रुपये का माल चोरी कर ले गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जांच में चोरी की घटना सही पाए जाने पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी।सीओ राजेश कमल के अनुसार पुलिस ने गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसमें गांव निवासी रोहित कुमार संदिग्ध हालत में घूमता दिखाई दिया। शक के आधार पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में उसने चोरी करने की बात स्वीकार कर ली।पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर छिपाकर रखे गए चोरी के सोने-चांदी के आभूषण और करीब 18 हजार रुपये नकद बरामद किए। पुलिस के अनुसार बरामद सामान चोरी गए माल का हिस्सा है। आरोपी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया गया, यहां से उसे जेल भेज दिया गया।