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Jalaun News: सीसीटीवी फुटेज से पकड़ा गया चोरी का आरोपी

Fri, 28 Aug 2026 12:23 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:23 AM IST
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Accused of theft caught via CCTV footage.
फोटो - 09 पुलिस गिरफ्त में आरोपी। संवाद
कालपी। कोतवाली क्षेत्र के छौंक गांव में मंगलवार रात हुई करीब दस लाख रुपये की चोरी का पुलिस ने बृहस्पतिवार को खुलासा कर दिया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने गांव के ही एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर चोरी किए गए सोने-चांदी के आभूषण और करीब 18 हजार रुपये नकद बरामद किए गए हैं। आवश्यक कार्रवाई के बाद गुरुवार को आरोपी को जेल भेज दिया गया।
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छौंक गांव निवासी राजेश कुमार ने बुधवार सुबह पुलिस को सूचना दी थी कि रात में चोर उनके घर में घुस आए। चोर घर से सोने-चांदी के आभूषण और नकदी समेत करीब दस लाख रुपये का माल चोरी कर ले गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जांच में चोरी की घटना सही पाए जाने पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी।
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सीओ राजेश कमल के अनुसार पुलिस ने गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसमें गांव निवासी रोहित कुमार संदिग्ध हालत में घूमता दिखाई दिया। शक के आधार पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में उसने चोरी करने की बात स्वीकार कर ली।
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पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर छिपाकर रखे गए चोरी के सोने-चांदी के आभूषण और करीब 18 हजार रुपये नकद बरामद किए। पुलिस के अनुसार बरामद सामान चोरी गए माल का हिस्सा है। आरोपी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया गया, यहां से उसे जेल भेज दिया गया।
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