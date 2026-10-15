Hathras News: आज खास
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Thu, 15 Oct 2026 01:37 AM IST
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- सासनी : रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन रात 8 बजे।
- पुरदिलनगर : रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन रात 8 बजे।
- सिकंदराराऊ : रामलीला महोत्सव के तहत राम बरात शाम 5 बजे।
-सिकंदराराऊ : कासगंज रोड स्थित सिद्ध पीठ पथवारी मंदिर पर भागवत कथा दोपहर 2 बजे।
- सिकंदराराऊ : गांव बाजीदपुर व कचौरा में रामलीला का मंचन रात 8 बजे।
- अपना वाली धर्मशाला : भागवत कथा दोपहर 3 बजे।
- हाथरस : रामलीला मैदान में हनुमान शोभायात्रा व बाली वध लीला का मंचन रात 8 बजे।
- हाथरस : रामलीला मैदान में श्रीकृष्ण लीला का मंचन सुबह 8 बजे।
- रमनपुर : चामुंडा देवी मंदिर में पीतांबरा महायज्ञ सुबह 9 बजे।
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- पुरदिलनगर : रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन रात 8 बजे।
- सिकंदराराऊ : रामलीला महोत्सव के तहत राम बरात शाम 5 बजे।
-सिकंदराराऊ : कासगंज रोड स्थित सिद्ध पीठ पथवारी मंदिर पर भागवत कथा दोपहर 2 बजे।
- सिकंदराराऊ : गांव बाजीदपुर व कचौरा में रामलीला का मंचन रात 8 बजे।
- अपना वाली धर्मशाला : भागवत कथा दोपहर 3 बजे।
- हाथरस : रामलीला मैदान में हनुमान शोभायात्रा व बाली वध लीला का मंचन रात 8 बजे।
- हाथरस : रामलीला मैदान में श्रीकृष्ण लीला का मंचन सुबह 8 बजे।
- रमनपुर : चामुंडा देवी मंदिर में पीतांबरा महायज्ञ सुबह 9 बजे।