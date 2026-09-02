Hathras News: आज खास
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Wed, 02 Sep 2026 01:53 AM IST
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-डीआरबी इंटर कॉलेज : मैदान पर किक्रेट टूर्नामेंट का आयोजन सुबह 7.30 बजे।
-सहपऊ : कस्बे में श्रीरामकथा का आयोजन दोपहर 12:00 बजे।
सहपऊ : कस्बे में श्रीमद् भागवत कथा दोपहर दो बजे।
-सादाबाद : भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट का तहसील पर धरना-प्रदर्शन सुबह 11 बजे।
-अग्रवाल सेवा सदन : अग्रवाल सभा का शपथ ग्रहण समारोह शाम 7 बजे।
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-सहपऊ : कस्बे में श्रीरामकथा का आयोजन दोपहर 12:00 बजे।
सहपऊ : कस्बे में श्रीमद् भागवत कथा दोपहर दो बजे।
-सादाबाद : भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट का तहसील पर धरना-प्रदर्शन सुबह 11 बजे।
-अग्रवाल सेवा सदन : अग्रवाल सभा का शपथ ग्रहण समारोह शाम 7 बजे।