Hathras News: आज खास

विज्ञापन



-सहपऊ : कस्बे में श्रीरामकथा का आयोजन दोपहर 12:00 बजे।

सहपऊ : कस्बे में श्रीमद् भागवत कथा दोपहर दो बजे।

-सादाबाद : भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट का तहसील पर धरना-प्रदर्शन सुबह 11 बजे।

-अग्रवाल सेवा सदन : अग्रवाल सभा का शपथ ग्रहण समारोह शाम 7 बजे।

-डीआरबी इंटर कॉलेज : मैदान पर किक्रेट टूर्नामेंट का आयोजन सुबह 7.30 बजे।