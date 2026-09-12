Hathras News: 11.88 लाख की डकैती में सात दोषियों को 10 साल की कैद

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नौ जुलाई 2012 को राजस्थान के भरतपुर (थाना नदवई) निवासी मुनीम महेंद्र सिंह अपने चालक गोविंद के साथ हाथरस में परचून व रिफाइंड कारोबारियों से 11.88 लाख रुपये का कलेक्शन कर लौट रहे थे। दोनों कार से थे। दोपहर करीब 12:25 बजे जैसे ही वे मुरसान कस्बे के रेलवे फाटक के पास पहुंचे, काले रंग की पल्सर बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने उनकी कार के आगे बाइक लगाकर उन्हें रोक लिया।इसके बाद बदमाशों के साथी भी पीछे से आ गए और तमंचे की बट से कार की खिड़की का शीशा तोड़कर हथियार के बल पर रुपये लूट लिए। पुलिस ने 24 जुलाई 2012 को आरोपियों की गिरफ्तारी करते हुए घटना का खुलासा किया। पुलिस ने हरिओम पाराशर उर्फ कनैटा निवासी हासिमपुर (सासनी), महेश सिंह, हरिकिशन व पिंटू उर्फ विक्रम निवासी गांव बसगोई (सासनी), केशव पहलवान, चंदपा, मनीष पुजारी निवासी फतेहपुर आगरा, टिल्लू उर्फ कृष्ण गोपाल निवासी तोछीगढ़, इगलास (अलीगढ़) के खिलाफ डकैती में चार्जशीट दाखिल की।सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़ित मुनीम व चालक सहित 17 गवाह पेश किए गए। सबूत व गवाहों के आधार पर न्यायालय ने सभी सात आरोपियों को आईपीसी की धारा 395, 397 व 412 में दोषी करार दिया। न्यायालय ने धारा 395 व 397 में सातों को 10-10 साल की कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। हरिओम पाराशर, महेश सिंह, केशव पहलवान व हरिकिशन को धारा 412 में 10 साल की कैद व 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।