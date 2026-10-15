Hathras News: चार हजार का तेल भरवाकर भागे कार सवार

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पेट्रोल पंप कर्मचारियों के मुताबिक बुधवार शाम काले रंग की बलेनो कार में सवार दो लोग पेट्रोल पंप पर पहुंचे। दोनों ने टोपी पहन रखी थी। उन्होंने कार में 4000 का तेल भरने के लिए कहा। इस दौरान कार सवार एक व्यक्ति कर्मचारी से बातचीत कर उसे उलझाए रहा। पेट्रोल भरते ही दूसरा व्यक्ति कार में बैठ गया और गेट खुला छोड़ दिया। कर्मचारियों ने भुगतान के बारे में पूछा तो आरोपियों ने 1500 ऑनलाइन और बाकी रकम नकद देने की बात कही।इसके बाद उन्होंने क्यूआर कोड स्कैन नहीं होने का बहाना बनाया और कर्मचारी से मोबाइल नंबर मांगने लगे। कर्मचारी कुछ समझ पाता, उससे पहले ही चालक ने कार स्टार्ट कर दी और दोनों बिना पैसे दिए एटा रोड की ओर भाग निकले। कोतवाल शिवकुमार ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे के आधार पर कार की तलाश की जा रही है। कार के आगे और पीछे नंबर प्लेट नहीं लगी थी। संवाद