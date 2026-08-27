Hardoi News: वरीक्षा के 15 दिन बाद फंदे से लटका मिला युवक का शव

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अरवल थाना क्षेत्र के पलियापुरवा निवासी अरुण (27) खेती करते थे। कन्नौज के मकरंदनगर निवासी उनके चाचा राजेंद्र ने बताया कि बुधवार को अरुण बिना कुछ बताए शाम को घर से निकल गए थे। रात में कुछ ग्रामीणों ने अरुण का शव सर्वेश के बाग में शर्ट के फंदे से लटका देखा। इसकी सूचना परिजन को दी। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पहले तो परिजन खुदकुशी की वजह बताने से बचते रहे लेकिन काफी कुरेदने पर बताया कि अरुण ने अपना मोबाइल 500 रुपये में गिरवी रख दिया था। इसकी जानकारी होने पर मां ने उसे डांट दिया था।आशंका है कि इसी से नाराज होकर उसने खुदकुशी कर ली। अरुण की वरीक्षा बीते 12 अगस्त को हो चुकी थी। देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती से अरुण की शादी तय हुई थी और नवंबर में शादी की तैयारी थी। मृतक के पिता का निधन हो चुका है। एक बड़े भाई की भी मौत हो चुकी है। सीओ हरपालपुर प्रवीण यादव ने बताया कि परिजन ने घटना को लेकर कोई आरोप नहीं लगाए हैं। प्राथमिक जांच में मामला खुदकुशी का निकला है।