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पाली थाना क्षेत्र के गुजीदेई निवासी सुधीर (23) खेती करते थे। उनके दिवंगत पिता अनिल कुमार गुजीदेई के प्रधान रहे थे। मंगलवार शाम वह बाइक से घर से निकले थे। उनके साथ गांव का गौरव उर्फ अनुभव (23) भी था। पाली शाहाबाद मार्ग पर दूसरी बाइक से आ रहे सिंगुलापुर निवासी सौरभ (23) की बाइक से उनकी बाइक टकरा गई। सौरभ के साथ प्रिंस (24) भी सवार था। गोपालपुर पेट्रोल पंप के पास दोनों बाइकों की सीधी टक्कर हो गई। घटना में सुधीर और सौरभ की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों के सिर में गंभीर चोटें हैं। गौरव और प्रिंस गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को शाहाबाद सीएचसी ले जाया गया। यहां से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। दोनों बाइकों को पुलिस ने पाली थाने में खड़ा करा दिया है। सीओ शाहाबाद संतोष सिंह ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। हादसे की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। मौके से हेलमेट भी नहीं मिला है।नौ मई को प्रेमिका ने मार दिया था सुधीर के गुप्तांग पर ब्लेडहादसे में जान गंवाने वाला सुधीर इस वर्ष मई में हुई एक घटना के कारण चर्चा में आया था। छह मई को सुधीर की शादी हुई थी। सुधीर का प्रेम प्रसंग रिश्तेदारी की एक महिला के साथ था। शादी का पता चलने पर महिला ने नौ मई को दोपहर दो बजे सुधीर को फोन कर परेली और कुरसेली के बीच पावर हाउस के पास मिलने के बहाने बुलाया था। इस दौरान ब्लेड से सुधीर के गुप्तांग पर वार कर दिया था। इस मामले में महिला के खिलाफ प्राथमिकी भी पाली थाने में दर्ज हुई थी।