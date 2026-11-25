विज्ञापन

खरगपुर निवासी श्यामवीर सक्सेना भारतीय स्टेट बैंक का सुविधा केंद्र गांव में ही चलाते हैं। उनके मकान को 21 अक्तूबर की रात चोरों ने निशाना बना लिया था। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। सीसीटीवी फुटेज से मिले अहम सुरागों के जरिये पुलिस आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। कोतवाल संदीप शुक्ला ने बताया कि सर्विलांस और एसओजी के सहयोग से मिले सुराग के आधार पर शाहजहांपुर के मदनापुर थाना क्षेत्र के इस्लामनगर पंखाखेड़ा निवासी अनीस और नसीम खां को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से सोने की एक चेन, नाक की तीन कील, एक बेहसर, एक कमरपेटी, चांदी की दो जोड़ी पायल और 55 हजार रुपये बरामद हुए हैं।कोतवाल ने बताया कि अनीस के खिलाफ शाहजहांपुर जनपद के जैतीपुर कांठ, खुटार, निगोही आदि थानों में 12 मामले दर्ज हैं। वहीं नसीम के खिलाफ शाहजहांपुर के मदनापुर, अलीगढ़ के इगलास, गोंडा और मथुरा के मांट थाने में 13 मामले दर्ज हैं।