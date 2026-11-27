Hardoi News: कार सवार तीन युवक ट्रक से टकराए, एक की मौत
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 10:39 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 10:39 PM IST
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पिहानी। कंबाइन मशीन के पीछे कार से बिहार जा रहे कार सवार तीन युवक वाराणसी में ट्रक से टकरा गए। घटना में मझिला थानाक्षेत्र के डिघिया निवासी एक युवक की मौत हो गई जबकि दो लोग घायल हुए हैं। घायलों का उपचार वाराणसी में चल रहा है।
मझिला थानाक्षेत्र के डिघिया निवासी गुरजंट सिंह (27) कंबाइन मशीन चलाते थे। बृहस्पतिवार को वह दोस्तों डिघिया निवासी अंकित यादव और रामपुर निवासी यशपाल सिंह के साथ धान की कटाई के लिए बिहार जाने के लिए निकले थे। कंबाइन मशीन लोडर पर थी। तीनों युवक अल्टो कार से पीछे चल रहे थे। वाराणसी में उनकी कार अनियंत्रित होकर सामने जा रहे ट्रक में घुस गई।
घटना में गुरजंट सिंह की मौके पर ही मौत हो गई जबकि अंकित और यशपाल गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों घायलों को वाराणसी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार को गुरजंट सिंह का शव गांव आने पर परिजन में चीख-पुकार मच गई। मृतक के परिवार में पत्नी और एक पुत्र है।
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मझिला थानाक्षेत्र के डिघिया निवासी गुरजंट सिंह (27) कंबाइन मशीन चलाते थे। बृहस्पतिवार को वह दोस्तों डिघिया निवासी अंकित यादव और रामपुर निवासी यशपाल सिंह के साथ धान की कटाई के लिए बिहार जाने के लिए निकले थे। कंबाइन मशीन लोडर पर थी। तीनों युवक अल्टो कार से पीछे चल रहे थे। वाराणसी में उनकी कार अनियंत्रित होकर सामने जा रहे ट्रक में घुस गई।
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घटना में गुरजंट सिंह की मौके पर ही मौत हो गई जबकि अंकित और यशपाल गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों घायलों को वाराणसी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार को गुरजंट सिंह का शव गांव आने पर परिजन में चीख-पुकार मच गई। मृतक के परिवार में पत्नी और एक पुत्र है।
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