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पाइपलाइन बिछाने के लिए गांवों में सड़कों की खोदाई की गई थी। निविदा की शर्तों के मुताबिक काम पूरा होने के बाद सड़कों को पहले जैसी स्थिति में बहाल किया जाना था लेकिन कई स्थानों पर ऐसा नहीं हुआ। इससे ग्रामीणों और वाहन चालकों को रोजाना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खराब रास्तों पर दोपहिया वाहनों से निकलना मुश्किल हो रहा है। बरगांवा में डामर रोड के किनारे पाइपलाइन डालने के बाद जिम्मेदार नाली को बंद करना ही भूल गए। सड़क किनारे गहरी नाली खुली होने से मार्ग की चौड़ाई कम हो गई है। इससे सड़क संकरी हो गई और आमने-सामने से वाहनों के गुजरने में परेशानी होती है। वाहन चालकों को दुर्घटना की आशंका के बीच सावधानी से निकलना पड़ता है।ग्रामीणों ने खुद से मिट्टी आदि डालकर बराबर किए मार्गबिलग्राम। नल से गांवों में पानी पहुंचाने के लिए डाली गई पाइपलाइन के लिए खोदी गईं सड़कों से गांवों के भीतर कहीं डामर खोद कर गहरी खंती बना दी गई तो कहीं समय बीतते-बीतते खंती पर घास उग आई। क्षेत्र के 79 ग्राम सभाओं में कहीं न कहीं सड़क खोदकर लाइन बिछाई गई जो बाद में डेढ़ से दो वर्ष तक छोड़ दी गई। इससे ग्रामीणों को काफी परेशानियां हो रही हैं।ग्रामसभा तकिया बरगांवा के निवर्तमान प्रधान पति राकेश कुमार ने बताया कि योजना के तहत ठेकेदार ने डामर खोद दिया इससे सड़क कम चौड़ी हो गई जो आज भी वैसी ही पड़ी हुई है। ठेकेदारों ने उस पर दोबारा काम नहीं किया। ग्रामीणों ने कई बार उच्च अधिकारियों को सूचित किया फिर भी किसी के भी स्तर से मिट्टी व डामर डालकर मार्ग चौड़ा नहीं किया गया। करीब डेढ़ किलोमीटर की सड़क के किनारे खंती बनी हुई है।ग्राम कुतुवापुर निवर्तमान प्रधान उमाशंकर का कहना है कि उनकी ग्रामसभा के मजरे कुतुवापुर, कलेनापुर चकपुरवा में गांवों के भीतर खड़ंजे को उखाड़ कर बीचो बीच लाइन बिछाई गई। विभागीय लापरवाही के कारण अभी भी ठेकेदारों ने मिट्टी नहीं डलवाई और न ही बराबर की। मजबूरी में किसानों ने खेतों से मिट्टी लाकर खड़ंजे को बराबर किया। (संवाद)टंकी बनी, सड़कें भी खोदीं लेकिन नहीं मिला आज तक पानीमाधौगंज। ग्राम सभा शाहब्दा में जल जीवन मिशन के तहत टंकी का निर्माण कराया गया और गांव में भूमिगत पाइपलाइन डाली गई। इसके लिए सड़क को बीच से खोद दिया गया लेकिन इसके बाद ठेकेदार ने सड़क को सही तरीके से ठीक नहीं कराया। खड़ंजे की ईंट भी बेतरतीब रख दी गईं। इससे रात-दिन में निकलने वाले ग्रामीणों को दिक्कतें होती हैं। वहीं पाइपलाइन के लीकेज के कारण जलभराव भी हो जाता है। कई बार टंकी का ट्रायल कराया गया लेकिन लीकेज अभी तक खत्म नहीं कर पाए, पानी की सप्लाई भी नहीं होती। ग्रामसभा के सभी छह मजरों में भी पाइपलाइन डाली गई है लेकिन अभी तक कहीं भी पानी नहीं पहुंचा जबकि रास्ते सभी खराब हो गए हैं। शाहब्दा निवासी शंकर का कहना है कि टंकी बनी, सड़कें खुद गईं लेकिन पानी आज तक नहीं मिला। ठेकेदार ने गलियों में ऐसे ही ईंटें और मलबा भरकर इतिश्री कर ली। (संवाद)भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गईं सड़कों को दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की है। मार्गों को दिखवाया जा रहा है जहां पर भी गड़बड़ी होगी वहां पर काम कराया जाएगा। -मनीष गंगवार, अधिशासी अभियंता, जल निगम ग्रामीण